2K разрешение и улучшенный шарнир: как выглядит внутренний дисплей складного Google Pixel Fold

2K разрешение и улучшенный шарнир: как выглядит внутренний дисплей складного Google Pixel FoldДо презентации меньше двух недель
Google должна представить свое первое складное устройство Pixel Fold 10 мая на Google I/O, и в преддверии презентации в сети появились новые изображения устройства. Что же все-таки скрывает внутренний дисплей смартфона?
Последняя утечка поступила от Эвана Бласса (@evleaks), который поделился рендером раскрытого устройства, где видно внутренний дисплей Pixel Fold.
Изображение демонстрирует широкий внутренний дисплей с более толстым верхним и нижним ободком по сравнению с большинством современных флагманов. Боковые ободки также кажутся немного больше, чем у Samsung серии Galaxy Z Fold.
В верхней части ободка расположена селфи–камера. Более широкое соотношение сторон внутреннего дисплея придает ему сходство с планшетом: на изображении показаны шесть иконок вдоль нижнего дока и три виджета на экране одновременно. Ожидается, что размер внутреннего дисплея Pixel Fold составит 7,6 дюйма при разрешении 2208×1840. Шарнир устройства, если верить слухам, будет самым прочным среди складных телефонов.
Ожидается, что Pixel Fold поступит в продажу в июне.