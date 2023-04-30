2K разрешение и улучшенный шарнир: как выглядит внутренний дисплей складного Google Pixel Fold

Изображение демонстрирует широкий внутренний дисплей с более толстым верхним и нижним ободком по сравнению с большинством современных флагманов. Боковые ободки также кажутся немного больше, чем у Samsung серии Galaxy Z Fold.

В верхней части ободка расположена селфи–камера. Более широкое соотношение сторон внутреннего дисплея придает ему сходство с планшетом: на изображении показаны шесть иконок вдоль нижнего дока и три виджета на экране одновременно. Ожидается, что размер внутреннего дисплея Pixel Fold составит 7,6 дюйма при разрешении 2208×1840. Шарнир устройства, если верить слухам, будет самым прочным среди складных телефонов.

Ожидается, что Pixel Fold поступит в продажу в июне.