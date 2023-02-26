3 технологии, которые изменят смартфоны в ближайшие 5 лет

3 технологии, которые изменят смартфоны в ближайшие 5 летЖдём и надеемся
Портал Gizmochina перечислил три технологии, которые могут произвести революцию в индустрии смартфонов в ближайшие пять лет.
Фото: Unsplash
1. Спутниковая связь.
Представьте, что вы можете отправлять и получать сообщения в любой точке Земли, даже без сотовой сети. Именно это позволит делать спутниковая связь. Некоторые производители смартфонов, такие как Samsung, Apple и Huawei уже представили устройства, которые могут подключаться к спутникам в экстренных ситуациях.
2. Твердотельные батареи.
Одной из самых больших проблем современных смартфонов является время автономной работы. Твердотельные же батареи могут стать решение. В отличие от обычных литий-ионных аккумуляторов, в твердотельных используется твёрдый электролит. Это означает, что они могут упаковывать больше энергии в меньшем объёме, что приводит к увеличению срока службы батареи и ускорению времени зарядки.
3. Гибкие дисплеи.
Такие уже существуют и продаются. Не исключено, что в будущем это станет своеобразным стандартом.