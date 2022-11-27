-3000 рублей: смартфон Redmi Note 9 распродают с неплохой скидкой

Чтобы купить смартфон со скидкой, нужно добавить его в корзину, выбрать магазин, где вы его заберёте, а затем дополнительно ввести промокод TELEGRAM. Получится снижение цены на 3000 рублей, то есть Redmi Note 9 купите за 12 990 вместо 15 990.