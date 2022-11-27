-3000 рублей: смартфон Redmi Note 9 распродают с неплохой скидкой

16:52, 27 ноября 2022
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-3000 рублей: смартфон Redmi Note 9 распродают с неплохой скидкойЗаказ оформляется на СберМегаМаркете
На СберМегаМаркете можно со скидкой купить смартфон Redmi Note 9 в комплектации 3 ГБ + 64 ГБ. Забрать его можно самостоятельно из МегаФона.
Фото: СберМегаМаркет
Чтобы купить смартфон со скидкой, нужно добавить его в корзину, выбрать магазин, где вы его заберёте, а затем дополнительно ввести промокод TELEGRAM. Получится снижение цены на 3000 рублей, то есть Redmi Note 9 купите за 12 990 вместо 15 990.
Как обычно, все акции проверены только на момент публикации новости. Версию со 128 ГБ тоже можно купить дешевле. Проверяйте наличие смартфонов в магазинах своего города.