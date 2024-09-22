3D-сканер лица на изогнутом во все стороны дисплее: новые утечки о Huawei Mate 70

Задняя панель также подвергнется редизайну: на круглом островке камеры разместится один перископический объектив. В отличие от Mate 60 со смешанным дизайном из металла и стекла, Mate 70 может выбрать полностью стеклянную заднюю панель.

Утечки намекают на повышение энергоэффективности за счет нового процессора, что ещё и может снизить потребность в тяжелых материалах для рассеивания тепла.

Также ожидается, что Huawei представит в серии Mate 70 свою ОС Harmony NEXT, которая обещает 30-процентный прирост производительности, более высокую скорость соединения и меньшее энергопотребление.