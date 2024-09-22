3D-сканер лица на изогнутом во все стороны дисплее: новые утечки о Huawei Mate 70

Опубликовано 22 сентября 2024, 21:041 мин.
3D-сканер лица на изогнутом во все стороны дисплее: новые утечки о Huawei Mate 70Изменения в дизайне
Новая утечка от инсайдера Digital Chat Station раскрывает изменения в дизайне предстоящей серии Huawei Mate 70, которая, как ожидается, будет представлена в ноябре. Согласно его словам, Mate 70 будет оснащен 3D-сканером лица на изогнутом в четыре стороны дисплее, а также металлической рамкой и датчиком отпечатков пальцев, встроенным в кнопку питания. Это отличается от предыдущих слухов, предполагавших использование ультразвукового датчика внутри дисплея.
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Задняя панель также подвергнется редизайну: на круглом островке камеры разместится один перископический объектив. В отличие от Mate 60 со смешанным дизайном из металла и стекла, Mate 70 может выбрать полностью стеклянную заднюю панель.
Утечки намекают на повышение энергоэффективности за счет нового процессора, что ещё и может снизить потребность в тяжелых материалах для рассеивания тепла.
Также ожидается, что Huawei представит в серии Mate 70 свою ОС Harmony NEXT, которая обещает 30-процентный прирост производительности, более высокую скорость соединения и меньшее энергопотребление.