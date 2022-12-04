4 фишки iPhone 14, которые нравятся пользователям больше всего

1. Батарея.

Если iPhone 13 был оснащён аккумулятором ёмкостью 3227 мАч, то новая модель получила батарею на 3279 мАч. В тесте потокового видео новый смартфон продержался 8 часов 35 минут; в тесте просмотра веб-страниц — 15 часов 23 минуты; в играх — 6 часов 44 минуты.

2. Фронтальная камера.

Все модели новой серии оснащены селфи-камерами с поддержкой автофокуса и широкой апертурой f/1,9.

3. Новый фиолетовый цвет.

4. Новые функции безопасности.

Имеются в виду детектор падений и отправка экстренных сообщений.