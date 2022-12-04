4 фишки iPhone 14, которые нравятся пользователям больше всего

20:25, 04 декабря 2022
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4 фишки iPhone 14, которые нравятся пользователям больше всегоВ их числе аккумулятор
Портал Gizchina просмотрел различные обзоры iPhone 14 и узнали, за что его чаще всего хвалят.
Фото: Unsplash
1. Батарея.
Если iPhone 13 был оснащён аккумулятором ёмкостью 3227 мАч, то новая модель получила батарею на 3279 мАч. В тесте потокового видео новый смартфон продержался 8 часов 35 минут; в тесте просмотра веб-страниц — 15 часов 23 минуты; в играх — 6 часов 44 минуты.
2. Фронтальная камера.
Все модели новой серии оснащены селфи-камерами с поддержкой автофокуса и широкой апертурой f/1,9.
3. Новый фиолетовый цвет.
4. Новые функции безопасности.
Имеются в виду детектор падений и отправка экстренных сообщений.