4 октября все смартфоны в Штатах включат экстренное оповещение

Тестирование проводится совместно FEMA, FCC и местными властями с целью убедиться в том, что национальная система беспроводного оповещения о чрезвычайных ситуациях находится в рабочем состоянии. Когда на телефон поступит сигнал, он будет громко шуметь и энергично вибрировать. Сообщение на экране будет гласить: «Это тест национальной беспроводной системы экстренного оповещения. Никаких действий предпринимать не нужно».

При этом граждане не могут отказаться от этой проверки. Это обязательное условие, и все основные операторы связи будут рассылать его на каждое устройство, подключенное к их сети. Тест продлится 30 минут, уведомление они получат только один раз.