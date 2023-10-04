4 октября все смартфоны в Штатах включат экстренное оповещение

4 октября все смартфоны в Штатах включат экстренное оповещениеОтказаться нельзя
FEMA и FCC готовятся к общенациональному тестированию системы оповещения и предупреждения населения, в результате которого каждый телефон в США будет приведен в «боевую готовность». 4 октября в 14:20 по восточному времени гражданам Штатов стоит ждать того, что их телефон зазвонит и завибрирует.
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Тестирование проводится совместно FEMA, FCC и местными властями с целью убедиться в том, что национальная система беспроводного оповещения о чрезвычайных ситуациях находится в рабочем состоянии. Когда на телефон поступит сигнал, он будет громко шуметь и энергично вибрировать. Сообщение на экране будет гласить: «Это тест национальной беспроводной системы экстренного оповещения. Никаких действий предпринимать не нужно».
При этом граждане не могут отказаться от этой проверки. Это обязательное условие, и все основные операторы связи будут рассылать его на каждое устройство, подключенное к их сети. Тест продлится 30 минут, уведомление они получат только один раз.