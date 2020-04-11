40% смартфонов на Android используют систему четырёхлетней давности и старше

Данные вообще-то предназначены для разработчиков, которые нужно определиться, для каких версий Android обеспечивать поддержку приложения.

Данные показали, что новейшая Android 10 установлена только на 8,2% устройств. Самыми распространёнными являются Android Pie и Android Oreo — 31,3% и 21,3% соответственно. Далее следуют устаревшие версии операционной системы, но они, как ни странно, тоже довольно популярны. Так Nougat установлена на 12,9% устройств, Marshmallow — на 11,2%, а Lollipop — на 9,2%. Напомним, Nougat вышла в 2016 году, а остальные перечисленные версии ОС и того раньше. Таким образом, суммарно получается, что устаревшие версии Android — все кроме Oreo, Pie и 10 — установлены почти на 40% смартфонов.