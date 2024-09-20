4K-съемка, до 24 ГБ оперативной памяти: Infinix анонсировала флагман ZERO 40 5G

Опубликовано 20 сентября 2024, 18:261 мин.
4K-съемка, до 24 ГБ оперативной памяти: Infinix анонсировала флагман ZERO 40 5GЦены позже
На фестивале New Star Weekend в Сочи компания Infinix представила свой флагманский смартфон ZERO 40 5G. Устройство оснащено системой камер, включающей основной объектив 108 МП с оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольную камеру 50 МП и фронтальную камеру 50 МП, способную записывать видео в формате 4K с частотой 60 кадров в секунду.
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ZERO 40 5G работает на базе процессора MediaTek Dimensity 8200 Ultimate и предлагает конфигурации с объемом памяти до 512 ГБ основной и 24 ГБ оперативной памяти. Его AMOLED-дисплей отличается частотой обновления 144 Гц и высокой яркостью 1300 нит.
Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч и поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 45 Вт и беспроводную зарядку мощностью до 20 Вт.
ZERO 40 5G будет доступен для покупки с 26 сентября, информация о ценах появится позже.