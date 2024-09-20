4K-съемка, до 24 ГБ оперативной памяти: Infinix анонсировала флагман ZERO 40 5G

ZERO 40 5G работает на базе процессора MediaTek Dimensity 8200 Ultimate и предлагает конфигурации с объемом памяти до 512 ГБ основной и 24 ГБ оперативной памяти. Его AMOLED-дисплей отличается частотой обновления 144 Гц и высокой яркостью 1300 нит.

Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч и поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 45 Вт и беспроводную зарядку мощностью до 20 Вт.

ZERO 40 5G будет доступен для покупки с 26 сентября, информация о ценах появится позже.