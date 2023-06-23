5,9" дисплей и дизайн в стиле Huawei P50: в Сеть утекли фото и характеристики нового флагмана Asus

09:23, 23 июня 2023
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5,9" дисплей и дизайн в стиле Huawei P50: в Сеть утекли фото и характеристики нового флагмана AsusТаких компактов очень не хватает рынку
Asus готовит релиз своего нового смартфона — Zenfone 10. Устройство ожидается уже 29 июня.
Отличительной особенностью смартфона станет его 5,9-дюймовый AMOLED-дисплей. Благодаря ему, устройство может стать одним из самых компактных на рынке.
Из прочих характеристик экрана можно отметить разрешение FullHD+ и частоту обновления 120 Гц.
Фронтальная камера смартфона будет обладать разрешением 32 Мп, в то время как основная камера будет двойной: на 200 и 8 Мп.
В основу Asus Zenfone 10 ляжет флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 2, а также от 8 до 16 ГБ оперативной памяти и от 256 до 512 ГБ внутреннего накопителя.Ёмкость его аккумулятора составит 5000 мАч.
Ожидается, что базовая версия Zenfone 10 будет стоить $749.