5,9" дисплей и дизайн в стиле Huawei P50: в Сеть утекли фото и характеристики нового флагмана Asus

Отличительной особенностью смартфона станет его 5,9-дюймовый AMOLED-дисплей. Благодаря ему, устройство может стать одним из самых компактных на рынке.

Из прочих характеристик экрана можно отметить разрешение FullHD+ и частоту обновления 120 Гц.

Фронтальная камера смартфона будет обладать разрешением 32 Мп, в то время как основная камера будет двойной: на 200 и 8 Мп.