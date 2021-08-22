5 смартфонов Honor начали тестировать фирменную систему Huawei

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Сегодня в 15:46
5 смартфонов Honor начали тестировать фирменную систему HuaweiHarmonyOS
Huawei выпустила обновление фирменной операционной системы HarmonyOS для некоторых смартфонов Huawei и Honor. Мы узнали, какие пять моделей бывшего дочернего бренда компании участвуют в бета-тестировании.
Напомним, недавно Huawei продала Honor, чтобы смягчить влияние американский санкций. Несмотря на это, смартфоны бренда получают новую операционную систему. Вот список из пяти моделей Honor, для которых это актуально:
- Honor 30S
- Honor 30 Youth Edition
- Honor-X10
- Honor X10 Max
- Honor Play4
Стоит отметить, что смартфоны участвуют в бета-тестировании, а значит в системе могут наблюдаться ошибки.
По состоянию на 6 августа количество пользователей системы Huawei HarmonyOS превысило 50 млн. Компания планирует выпустить систему для 300 млн устройств в 2021 году.