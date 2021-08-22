5 смартфонов Honor начали тестировать фирменную систему Huawei

Напомним, недавно Huawei продала Honor, чтобы смягчить влияние американский санкций. Несмотря на это, смартфоны бренда получают новую операционную систему. Вот список из пяти моделей Honor, для которых это актуально:

Honor 30S

Honor 30 Youth Edition

Honor-X10

Honor X10 Max

Honor Play4

Стоит отметить, что смартфоны участвуют в бета-тестировании, а значит в системе могут наблюдаться ошибки.

По состоянию на 6 августа количество пользователей системы Huawei HarmonyOS превысило 50 млн. Компания планирует выпустить систему для 300 млн устройств в 2021 году.