5 вещей, которых точно не будет в iPhone 14

iPhone без разъёмов.

Слухи о том, что Apple может выпустить смартфон без каких-либо разъёмов ходили ещё в прошлом году. Но звучит это всё очень маловероятно.

Порт USB-C вместо фирменного.

Это уже более вероятный вариант развития событий. Но, скорее всего, порт USB-C появится на смартфонах iPhone 15.

Складной смартфон.

Samsung выпустил уже четвёртое поколение складных телефонов, а у Apple нет ни одного. Аналитик Минг-Чи Куо сначала предсказал, что гибки iPhone может выйти «уже в 2024 году», но теперь аналитики считают, что это случится до 2025 года.

Подэкранная камера.

«Чёлки», вероятно, и правда больше не будет. Но вместо неё сделают простой овальный вырез в экране.

Перископ.

Перископная камера, вероятнее всего, тоже появится только в iPhone 15.