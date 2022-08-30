5 вещей, которых точно не будет в iPhone 14

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5 вещей, которых точно не будет в iPhone 14Но, возможно, некоторые будут в iPhone 15
Уже через неделю Apple анонсирует новую серию смартфонов iPhone 14. Мы видели много слухов по поводу новинок. Издание 9to5mac пояснило, какие из них точно были ложными.
- iPhone без разъёмов.
Слухи о том, что Apple может выпустить смартфон без каких-либо разъёмов ходили ещё в прошлом году. Но звучит это всё очень маловероятно.
- Порт USB-C вместо фирменного.
Это уже более вероятный вариант развития событий. Но, скорее всего, порт USB-C появится на смартфонах iPhone 15.
- Складной смартфон.
Samsung выпустил уже четвёртое поколение складных телефонов, а у Apple нет ни одного. Аналитик Минг-Чи Куо сначала предсказал, что гибки iPhone может выйти «уже в 2024 году», но теперь аналитики считают, что это случится до 2025 года.
- Подэкранная камера.
«Чёлки», вероятно, и правда больше не будет. Но вместо неё сделают простой овальный вырез в экране.
- Перископ.
Перископная камера, вероятнее всего, тоже появится только в iPhone 15.