5 вещей, о которых Apple не рассказала во время презентации iPhone SE 2022

Во-первых, надо понимать, что iPhone SE 2022, как и другие айфоны, поставляется без зарядного устройства в коробке. Во-вторых, смартфон не поддерживает не самый быстрый стандарт 5G.

В-третьих, в iPhone SE 2022 установлен не совсем тот же процессор, что и во флагманских моделях Apple. В iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max используется чипсет A15 Bionic с 5-ядерным GPU. А вот в iPhone SE 2022 мы найдём лишь четырёхъядерный. Маловероятно, что пользователи заметят разницу в производительности, но всё же.

Кроме того, iPhone SE 2022 получил 4 ГБ оперативной памяти, что весьма неплохо. А вот к ещё одному минусу можно отнести отсутствие поддержки двух eSIM.