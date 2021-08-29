50-Мп камера станет нормой в смартфонах Xiaomi

Как утверждает известный инсайдер Digital Chat Station, Xiaomi будет активно использовать датчик изображения разрешением 50 Мп в своих смартфонах. Он станет обычным явлением в моделях компании среднего класса. Пока неизвестно, какой сенсор это будет — производства Sony или Samsung. Скорее всего, Sony IMX766. Это 1/5-дюймовый сенсор, который станет альтернативой 64-мегапиксельному Sony IMX686. Он имеет более крупные пиксели, что позволяет улавливать больше света, а это очень полезно при съёмке в условиях недостаточного освещения.

Ожидается, что такую камеру получит модель Redmi 10.