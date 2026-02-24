50 МП-сенсор Sony Lytia 710: Motorola раскрыла характеристики Edge 70 Fusion

На странице смартфона на сайте Flipkart также показали три цветовых варианта: Pantone Silhouette, Pantone Blue Surf и Pantone Country Air. Все версии имеют заднюю панель с текстурой «под кожу».

Смартфон оснащён изогнутым с четырёх сторон экраном с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. В дополнение к основной камере есть 13-МП сверхширокоугольная камера, макрокамера и датчик глубины. Для селфи камера на 32 МП.