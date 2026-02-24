50 МП-сенсор Sony Lytia 710: Motorola раскрыла характеристики Edge 70 Fusion

Опубликовано 24 февраля 2026, 14:261 мин.
50 МП-сенсор Sony Lytia 710: Motorola раскрыла характеристики Edge 70 FusionИ показала все цвета смартфона
Motorola подтвердила основные характеристики нового смартфона Edge 70 Fusion. Акцент в тизере сделан на главной камере с разрешением 50 МП и сенсором Sony Lytia 710.
На странице смартфона на сайте Flipkart также показали три цветовых варианта: Pantone Silhouette, Pantone Blue Surf и Pantone Country Air. Все версии имеют заднюю панель с текстурой «под кожу».
Смартфон оснащён изогнутым с четырёх сторон экраном с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. В дополнение к основной камере есть 13-МП сверхширокоугольная камера, макрокамера и датчик глубины. Для селфи камера на 32 МП.
Edge 70 Fusion получил аккумулятор ёмкостью 7 000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 68 Вт.
Компания обещает раскрыть ещё больше подробностей о модели 2 марта.