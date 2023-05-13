50% заряда всего за 34 минуты: раскрыты характеристики смартфона Realme Narzo N53

50% заряда всего за 34 минуты: раскрыты характеристики смартфона Realme Narzo N53Хоть подробностей не так и много
Realme раскрыла информацию о ключевых характеристиках своего нового (уникального, в какой-то степени) смартфона. Narzo N53 станет самым тонким смартфоном в линейке Realme, всего 7,49 мм.
Согласно последнему тизеру, телефон будет оснащен аккумулятором емкостью 5 000 мАч, который поддерживает быструю зарядку 33 Вт через порт USB-C. Пользователи могут рассчитывать на быструю зарядку: батарея достигнет 50 процентов емкости всего за 34 минуты. Устройство также оснащено защитой от перегрева для обеспечения безопасной зарядки.
Что касается фотосъемки, в Narzo N53 будет установлена 50-мегапиксельная основная камера, дополненная вторичным объективом и светодиодной вспышкой.
Хотя многие подробности об основных характеристиках Narzo N53 остаются нераскрытыми, утечки говорят о том, что устройство будет доступно в двух конфигурациях оперативной памяти и накопителя: 4 ГБ ОЗУ с 64 ГБ памяти и 6 ГБ ОЗУ с 128 ГБ памяти. Кроме того, по слухам, телефон будет предлагать до 16 ГБ динамической виртуальной оперативной памяти.