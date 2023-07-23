5000 мА·ч с 67-ваттной зарядкой и неплохой камерой: характеристики Realme 11 4G

Любители фотосъемки будут в восторге от камеры телефона. Задняя камера оснащена основным сенсором с разрешением 108 Мп и дополнительным сенсором 2 Мп. На передней панели расположена 16-Мп селфи-камера.

Время автономной работы не вызывает опасений, поскольку Realme 11 4G оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, поддерживающим 67-ваттную проводную зарядку для быстрого пополнения заряда. Все это упаковано в корпус толщиной 7,95 мм и весом всего 178 г.