Телефоны
Опубликовано 26 июня 2026, 13:42
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5400 мА·ч, Snapdragon 6 Gen 4: инсайдеры раскрыли характеристики Nothing Phone (4b)

Сносная батарея, яркий экран
Nothing уже показала Phone (4b). При этом в Сети также появились слухи о его ключевых характеристиках. Официальная презентация назначена на 7 июля.
5400 мА·ч, Snapdragon 6 Gen 4: инсайдеры раскрыли характеристики Nothing Phone (4b)

© Nothing

Согласно утечке, новинка получит 6,7-дюймовый экран AMOLED. Частота обновления 120 Гц. В устройство якобы установят аккумулятор ёмкостью 5400 мА·ч. Что касается камер, то основных будет две, главная с разрешением 50 мегапикселей.

Также инсайдеры сообщают, что смартфон предложат в двух версиях памяти: 8 гигабайт оперативной и 128 или 256 гигабайт основной. На выбор будут доступны три цвета корпуса.

В основе устройства, скорее всего, лежит Snapdragon 6 Gen 4.

Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
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