5400 мА·ч, Snapdragon 6 Gen 4: инсайдеры раскрыли характеристики Nothing Phone (4b)

Согласно утечке, новинка получит 6,7-дюймовый экран AMOLED. Частота обновления 120 Гц. В устройство якобы установят аккумулятор ёмкостью 5400 мА·ч. Что касается камер, то основных будет две, главная с разрешением 50 мегапикселей.

Также инсайдеры сообщают, что смартфон предложат в двух версиях памяти: 8 гигабайт оперативной и 128 или 256 гигабайт основной. На выбор будут доступны три цвета корпуса.

В основе устройства, скорее всего, лежит Snapdragon 6 Gen 4.