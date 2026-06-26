Опубликовано 26 июня 2026, 13:421 мин.
5400 мА·ч, Snapdragon 6 Gen 4: инсайдеры раскрыли характеристики Nothing Phone (4b)Сносная батарея, яркий экран
Nothing уже показала Phone (4b). При этом в Сети также появились слухи о его ключевых характеристиках. Официальная презентация назначена на 7 июля.
© Nothing
Согласно утечке, новинка получит 6,7-дюймовый экран AMOLED. Частота обновления 120 Гц. В устройство якобы установят аккумулятор ёмкостью 5400 мА·ч. Что касается камер, то основных будет две, главная с разрешением 50 мегапикселей.
Также инсайдеры сообщают, что смартфон предложат в двух версиях памяти: 8 гигабайт оперативной и 128 или 256 гигабайт основной. На выбор будут доступны три цвета корпуса.
В основе устройства, скорее всего, лежит Snapdragon 6 Gen 4.
Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный