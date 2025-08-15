5500 мАч и мощная камера: утечка характеристик раскладушки Honor Magic V Flip 2

5500 мАч и мощная камера: утечка характеристик раскладушки Honor Magic V Flip 2Компактный, складной
© Honor
Главный дисплей устройства — 6,82-дюймовый LTPO OLED с разрешением 2868×1232 пикселей, частотой обновления 120 Гц и защитой из ультратонкого стекла. Внутри дисплея встроена фронтальная камера на 50 Мп.
Сзади установлена основная камера на 200 Мп с апертурой f/1.9 и сверхширокоугольный объектив на 50 Мп с углом обзора 120° при f/2.0. Внешний 4-дюймовый дисплей также OLED, с разрешением 1200×1092 пикселей и 120 Гц.
Смартфон работает на Snapdragon 8 Gen 3 в сочетании с фирменными чипами Honor для связи и управления питанием.
Аккумулятор Magic V Flip 2 — 5500 мАч с поддержкой 80 Вт проводной и 50 Вт беспроводной зарядки. Размеры телефона: 167,1×75,6×6,9 мм в разложенном виде, 15,5 мм в сложенном, вес — 204 г. Есть боковой сканер отпечатков.
Остаётся дождаться цены — она станет известна на презентации.