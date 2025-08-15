5500 мАч и мощная камера: утечка характеристик раскладушки Honor Magic V Flip 2

Главный дисплей устройства — 6,82-дюймовый LTPO OLED с разрешением 2868×1232 пикселей, частотой обновления 120 Гц и защитой из ультратонкого стекла. Внутри дисплея встроена фронтальная камера на 50 Мп.

Сзади установлена основная камера на 200 Мп с апертурой f/1.9 и сверхширокоугольный объектив на 50 Мп с углом обзора 120° при f/2.0. Внешний 4-дюймовый дисплей также OLED, с разрешением 1200×1092 пикселей и 120 Гц.