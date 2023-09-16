5G-модем в iPhone 15 Pro быстрее предшественника до 24%

Более высокая скорость работы iPhone 15 Pro в сетях 5G, скорее всего, связана с модернизированным модемом. Хотя компания Apple официально не подтвердила тип модема, SpeedSmart предполагает, что в моделях Pro используется модем Snapdragon X70, известный своими высокими скоростями передачи данных, покрытием и задержками. Модем Snapdragon X70 также оснащен встроенным ИИ-процессором для улучшения связи на различных частотах 5G.

Хотя ходили слухи о разработке компанией Apple собственных 5G-модемов, недавно компания продлила соглашение о поставках модемов до 2026 года, что свидетельствует о продолжении сотрудничества с Qualcomm.