5G-процессоры для смартфонов подешевеют, а 4G-чипы подорожают

Стоит также учитывать глобальный дефицит полупроводников. Низкий спрос в совокупности с этим приводит к подорожанию 4G-процессоров. При этом спрос на устройства с поддержкой сетей пятого поколения остаётся высоким, и в ближайшие два-три года объём поставок 5G-смартфонов будет ежегодно удваиваться.

В то же самое время сети 4G остаются главными решением на многих рынках, в том числе в России. Поэтому производителям невыгодно отказываться от смартфонов, способных работать только в сетях четвёртого поколения.