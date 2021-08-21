5G-процессоры для смартфонов подешевеют, а 4G-чипы подорожают

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5G-процессоры для смартфонов подешевеют, а 4G-чипы подорожаютВсё из-за колебаний спроса
Производители смартфонов активно переходят на процессоры с поддержкой 5G, поэтому поставки 4G-чипсетов начали снижаться. В связи с этим во второй половине 2021 года ожидается рост цен на процессоры 4G. А вот 5G-платформы подешевеют.
Стоит также учитывать глобальный дефицит полупроводников. Низкий спрос в совокупности с этим приводит к подорожанию 4G-процессоров. При этом спрос на устройства с поддержкой сетей пятого поколения остаётся высоким, и в ближайшие два-три года объём поставок 5G-смартфонов будет ежегодно удваиваться.
В то же самое время сети 4G остаются главными решением на многих рынках, в том числе в России. Поэтому производителям невыгодно отказываться от смартфонов, способных работать только в сетях четвёртого поколения.