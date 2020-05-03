5G-смартфоны начали завоёвывать рынок в первые месяцы года

Об этом пишет издание 3DNews, ссылаясь на исследование компании Counterpoint Technology Market Research. В целом, в этом отчёте говорится о сокращении рынка смартфонов за первые три месяца текущего года. Причиной тому стало распространение коронавирусной инфекции.

Как мы уже писали ранее, поставки смартфонов во всём мире снизились примерно на 13-16%. Тем не менее, 5G-устройства показали неплохой результат. За первый квартал, как упоминалось ранее, их доля в общем объёме поставок увеличилась до 8%.

Напомним, недавно в сети появилась информация о том, что Xiaomi готовит выход довольно дешёвого 5G-смартфона Redmi K30i.