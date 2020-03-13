5G-смартфоны оказались не востребованы среди пользователей

Данный результат вполне объясним. В первом полугодии 2019 на рынке просто не было достаточного количества предложений по 5G-смартфонам. Зато, когда такие компании, как LG, Samsung и OnePlus начали выпускать свои устройства, продажи выросли в девять раз во втором полугодии.

Значение имеет и осведомлённость пользователей, которая увеличилась к концу года. Тем не менее, все показатели по этому направлению компании измеряли ещё до пандемии коронавирусной инфекции нового типа. А она может повлиять на рынок смартфонов.

Аналитики впрочем считают, что повысить востребованность 5G-смартфонов поможет расширение покрытия сетей пятого поколения, удешевление устройств и выход первого iPhone 5G.