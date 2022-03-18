5G-смартфоны впервые стали популярнее 4G-моделей

Согласно отчету Counterpoint Research, Китай, Северная Америка и Западная Европа были крупнейшими регионами, которые стимулировали этот рост. На данный момент самый высокий уровень “признания” 5G наблюдается в Китае, где в январе 2021 года он достиг 84 процентов. Этот всплеск обеспечили китайские операторы связи, продвигающие 5G, а также бренды, выпускающие новые телефоны с поддержкой 5G по бюджетным ценам. С другой стороны, в Северной Америке и Западной Европе уровень проникновения 5G достиг 74% и 76% соответственно.

В этих двух регионах компания Apple доминировала с долей рынка 30 процентов в Западной Европе и 50 процентов в Северной Америке. Это произошло после того, как компания выпустила серию iPhone 12 с поддержкой 5G.

Между тем, благодаря доступным чипам от MediaTek и Qualcomm, поддерживающим более новую и быструю пропускную способность, рынок Android-смартфонов с поддержкой 5G вырос. Это особенно актуально для сегмента среднего и высокого ценового диапазона от 250 до 400 долларов.