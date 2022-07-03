6,67-дюймовый 2К дисплей: так выглядит “строгий” игровой смартфон Lenovo Legion Halo

Сам дизайн устройства достаточно “скромен” для игрового, однако он сможет похвастаться своим 2К OLED-дисплеем с разрешением 2400 х 1080 пикселей. Обещаны 8, 12 или 16 ГБ оперативной памяти, а основная будет 128, 256 либо 512 ГБ. А аккумулятор у него будет ёмкостью 4880 мА•ч.