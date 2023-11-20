6,7913385827. Нет, это не двойное число Пи, а точный размер дисплея Samsung Galaxy S24 Ultra

Известный инсайдер Ice Universe, славящийся своими точными прогнозами о новинках технологического мира, раскрыл размер экрана будущего устройства с удивительной точностью до десятого знака после запятой – 6,7913385827 дюйма.

Это заявление последовало в ответ на комментарий другого инсайдера о том, что iPhone 16 Pro Max, предположительно, будет иметь дисплей диагональю 6,86 дюйма, что сделает его самым большим iPhone в истории, превосходящим даже Galaxy S24 Ultra.

Ice Universe подтвердил эту информацию, указав на более компактный размер экрана Galaxy S24 Ultra.

Отметим, что инсайдер известен своими точными прогнозами о новых тенденциях в дизайне смартфонов, включая экраны-водопады, вырез в iPhone X, новый дизайн iPhone 14 и 200-мегапиксельный датчик изображения Samsung.