6,85 дюйма, OLED: в сеть утекли преимущества экрана будущего vivo X500 Pro Max

Опубликовано 04 июня 2026, 13:231 мин.
6,85 дюйма, OLED: в сеть утекли преимущества экрана будущего vivo X500 Pro MaxЧем будет удивлять смартфон
Появились подробности о дисплее флагманского смартфона vivo X500 Pro Max. Информацией поделился Digital Chat Station. Согласно утечке, экран модели будет иметь диагональ 6,85 дюйма, OLED-панель предоставит BOE.
© vivo
Сверху экран будет слегка закруглённым. Разрешение дисплея примерно 2560×1440. Частота обновления составляет 144 Гц. Также сообщается, что экран поддерживает PWM.
Из других инсайдов стало известно, что vivo X500 Pro Max получит основную камеру на 50 мегапикселей с датчиком LOFIC, а также 200-мегапиксельную перископическую камеру.
Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
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