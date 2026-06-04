6,85 дюйма, OLED: в сеть утекли преимущества экрана будущего vivo X500 Pro Max

Сверху экран будет слегка закруглённым. Разрешение дисплея примерно 2560×1440. Частота обновления составляет 144 Гц. Также сообщается, что экран поддерживает PWM.

Из других инсайдов стало известно, что vivo X500 Pro Max получит основную камеру на 50 мегапикселей с датчиком LOFIC, а также 200-мегапиксельную перископическую камеру.