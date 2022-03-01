6 дней в США: сколько нужно работать ради покупки смартфона Samsung S22 в разных странах мира

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6 дней в США: сколько нужно работать ради покупки смартфона Samsung S22 в разных странах мираХуже всего египтянам
Сколько часов нужно работать, чтобы иметь возможность купить дорогой смартфон? Аналитики из Moneysupermarket изучили вопрос и определили доступность Galaxy S22 и Galaxy S22 Ultra в зависимости от страны.
Например, в Египте базовый Galaxy S22 со 128 ГБ памяти стоит 1028 долларов. Это, в сочетании с низкой средней почасовой оплатой труда, означает, что нужно отработать около 1095 часов (137 дней/4,5 месяца) при восьмичасовом рабочем дне, чтобы купить базовый Galaxy S22. Проще всего, швейцарцам — им нужно отработать 32 часа или четыре рабочих дня, чтобы купить Galaxy S22.
Далее в антирейтинге следуют Далее следуют Украина, Филиппины, Индонезия, Марокко и Казахстан, где нужно отработать 790, 737, 684, 614 и 581 час соответственно. В США и Люксембурге нужно отработать 48 и 40 часов соответственно.
России в списке нет.
Источник: Sammobile