6 дней в США: сколько нужно работать ради покупки смартфона Samsung S22 в разных странах мира

Например, в Египте базовый Galaxy S22 со 128 ГБ памяти стоит 1028 долларов. Это, в сочетании с низкой средней почасовой оплатой труда, означает, что нужно отработать около 1095 часов (137 дней/4,5 месяца) при восьмичасовом рабочем дне, чтобы купить базовый Galaxy S22. Проще всего, швейцарцам — им нужно отработать 32 часа или четыре рабочих дня, чтобы купить Galaxy S22.

Далее в антирейтинге следуют Далее следуют Украина, Филиппины, Индонезия, Марокко и Казахстан, где нужно отработать 790, 737, 684, 614 и 581 час соответственно. В США и Люксембурге нужно отработать 48 и 40 часов соответственно.