6 лет обновлений, Snapdragon 6 Gen 3: недорогой Samsung Galaxy A27 5G представили

Опубликовано 27 июня 2026, 12:421 мин.
6 лет обновлений, Snapdragon 6 Gen 3: недорогой Samsung Galaxy A27 5G представилиБольшой экран, хорошая камера
Samsung анонсировала смартфон Galaxy A27 5G. Он уже появился в продаже в ряде стран. Телефон получил 6,7-дюймовый Super AMOLED экран с частотой обновления 120 Гц и не только.
© Samsung
Пиковая яркость достигает 1400 нит. Защищает стекло Gorilla Glass Victus+ — оно устойчиво к царапинам и падениям.
Внутри установлен Snapdragon 6 Gen 3. Объём оперативной памяти до 8 ГБ, встроенной до 256 ГБ. При необходимости можно поставить карту памяти до 2 терабайт.
Сзади три камеры. Главная на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией, а также широкоугольная на 8 Мп и макро-камера на 2 Мп. Фронтальная камера на 12 Мп.
Аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт.
Смартфон работает на Android 16 с оболочкой One UI 8.5. Samsung обещает 6 лет обновлений ОС и безопасности.
Стоимость начинается от 349 долларов.
Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный