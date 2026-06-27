6 лет обновлений, Snapdragon 6 Gen 3: недорогой Samsung Galaxy A27 5G представили

Пиковая яркость достигает 1400 нит. Защищает стекло Gorilla Glass Victus+ — оно устойчиво к царапинам и падениям.

Внутри установлен Snapdragon 6 Gen 3. Объём оперативной памяти до 8 ГБ, встроенной до 256 ГБ. При необходимости можно поставить карту памяти до 2 терабайт.

Сзади три камеры. Главная на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией, а также широкоугольная на 8 Мп и макро-камера на 2 Мп. Фронтальная камера на 12 Мп.