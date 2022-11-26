6 проблем, которые делают смартфоны Xiaomi ненадёжными

1. Проблема с ЖК-дисплеями Tianma для Xiaomi.

Слово «Tianma» известно в основном владельцам смартфонов Redmi. Если у вас такой экран, то ваше устройство на 90% подвержено проблемам с остаточным светом, которые напоминают проблему выгорания AMOLED. К счастью, сейчас таких устройств у Xiaomi стало меньше.

2. Ненадёжные датчики отпечатков пальцев.

По-видимому, у некоторых устройств есть проблема с гибким кабелем. Это приводит к тому, что датчик отпечатков пальцев перестаёт работать. Такое наблюдается, например, у Redmi Note 9T, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S.

3. Проблемы с Wi-Fi у Xiaomi Mi 8.

Из-за неполадки он стал одним из худших флагманов компании. Проблема до сих пор не устранена.

4. POCO M3 и проблема «внезапной смерти».

После этой неудачи бренд POCO начал проводить более качественные тесты смартфонов.

5. Выдвижная камера у Mi 9T/Pro и Redmi K20/K20 Pro.

К сожалению, такое интересное решение оказалось ненадёжным по очевидным причинам.

6. Xiaomi Mi 9 и сломанный PMIC (Интегральные схемы управления питанием).

Большинство пользователей Mi 9 сообщают о проблемах после использования камеры более 10 минут. Судя по всему, телефон начинает нагреваться и сильно разряжать батарею.