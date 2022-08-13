60-герцовый экран Pixel 6a разогнали до 90 Гц

Старший редактор The Verge Шон Холлистер протестировал мод на своем собственном Pixel 6a и подтвердил, что он работает. Неизвестно, действительно ли дисплей поддерживает такую частоту обновления, или это как-то скажется на устройстве в будущем.

The Verge связались с Google, чтобы получить комментарии о том, является ли 60 Гц просто программной блокировкой, или же действительно существуют технические ограничения дисплея.

Чтобы разблокировать 90 Гц на Pixel 6a, необходимо включить режим отладки и OEM-разблокировку в настройках, а затем разблокировать загрузчик, вручную прошить Android 13 beta с отключенными некоторыми проверками и прошить модифицированный образ vendor_boot.

Результат всех этих действий разблокирует опцию Smooth Display и возможность принудительно установить максимальную частоту обновления в настройках разработчика на 90 Гц.