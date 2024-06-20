6000 мАч, дисплей 120 Гц и всего за $230: вышел смартфон Vivo Y58 5G

Внутри смартфон работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 в паре с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, дополненной 8 ГБ виртуальной памяти. Набор камер включает в себя 50-Мп основной сенсор и 8-Мп фронтальную камеру.

Отличительной особенностью является аккумулятор емкостью 6000 мАч, обеспечивающий до двух дней работы на одном заряде и поддерживающий быструю зарядку 44 Вт. Есть боковой датчик отпечатков пальцев и степень пыле- и влагозащиты IP64.

По цене 19 499 рупий (~ 233 доллара) vivo Y58 5G доступен в цветах Himalayan Blue и Sundarbans Green.