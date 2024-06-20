6000 мАч, дисплей 120 Гц и всего за $230: вышел смартфон Vivo Y58 5G

Опубликовано 20 июня 2024, 18:24
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6000 мАч, дисплей 120 Гц и всего за $230: вышел смартфон Vivo Y58 5GЧто еще он предложит
Vivo выпустила модель Y58 5G с акцентом на доступность и неплохие характеристики. Обладая 6,72-дюймовым ЖК-дисплеем Full HD+ с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1024 нит, Y58 5G стоит всего около 230 долларов.
© vivo
Внутри смартфон работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 в паре с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, дополненной 8 ГБ виртуальной памяти. Набор камер включает в себя 50-Мп основной сенсор и 8-Мп фронтальную камеру.
Отличительной особенностью является аккумулятор емкостью 6000 мАч, обеспечивающий до двух дней работы на одном заряде и поддерживающий быструю зарядку 44 Вт. Есть боковой датчик отпечатков пальцев и степень пыле- и влагозащиты IP64.
По цене 19 499 рупий (~ 233 доллара) vivo Y58 5G доступен в цветах Himalayan Blue и Sundarbans Green.
Источник:FoneArena
Автор:Максим Многословный