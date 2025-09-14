6150 мА·ч и 90 Гц: характеристики бюджетного Doogee Note56 попали в Сеть

Doogee Note56 Plus — топовая модель серии. Она работает на Unisoc T7225, оснащена 6 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти (с возможностью расширения до 2 ТБ через microSD), 6,56-дюймовым HD+ дисплеем с частотой 90 Гц, основной камерой 50 МП и фронтальной 8 МП. Питание обеспечивает батарея 6150 мА·ч с зарядкой до 18 Вт через USB-C. Есть NFC, разъём для наушников 3,5 мм и боковой сканер отпечатков. Цена — $199,99.

Doogee Note56 Pro отличается меньшим объёмом памяти (4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ), камерой 13 МП, более медленной зарядкой (10 Вт) и отсутствием сканера отпечатков. Цена — $169,99

Doogee Note56 — самая доступная модель. Она имеет 3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти, чипсет Unisoc SC9863A, камеры 8 МП (основная) и 5 МП (фронтальная), без NFC. Цена — $149,99

Цветовые варианты Note56 Plus: фиолетовый, Natural Color, чёрный и зелёный, Note56 Pro заменяет фиолетовый на белый, а Note56 доступен в трёх цветах без фиолетового.