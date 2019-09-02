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64-мегапиксельную камеру навороченного бюджетника Redmi оценили в макросъёмке

И в условиях недостаточного освещения
На прошлой неделе Xiaomi представила недорогую модель с 64-мегапиксельной камерой — Redmi Note 8 Pro. Сетевые инсайдеры уже сравнили качество её съёмки с Samsung Galaxy S9+. Теперь они просто демонстрируют, какие фотографии получаются у Redmi Note 8 Pro в условиях недостаточного освещения и макросъёмки.

Сообщается, что макроснимки смартфон способен делать с расстояния от 2 сантиметров. За это отвечает дополнительный датчик изображения разрешением 2 Мп.

Инсайдер Xiaomishka показал несколько примеров фотографий, сделанных в таком режиме. На первой запечатлён стаканчик из-под кофе, и в увеличении показано, насколько чётко камера снимает детали. На второй фотографии тоже продемонстрирована детальность съёмки.

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Фото: Xiaomishka

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Фото: Xiaomishka

Также Xiaomishka опубликовал ночные фото, сделанные в разных режимах, в том числе в режиме ночной съёмки. В этом случае восхититься в полной мере камерой не получится. Режим ночной съёмки просто делает изображение светлее, но детализация остаётся на недостаточно высоком уровне.

Xiaomishka

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