64-мегапиксельную камеру навороченного бюджетника Redmi оценили в макросъёмке

Сообщается, что макроснимки смартфон способен делать с расстояния от 2 сантиметров. За это отвечает дополнительный датчик изображения разрешением 2 Мп.

Инсайдер Xiaomishka показал несколько примеров фотографий, сделанных в таком режиме. На первой запечатлён стаканчик из-под кофе, и в увеличении показано, насколько чётко камера снимает детали. На второй фотографии тоже продемонстрирована детальность съёмки.