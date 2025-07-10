7 сентября в Великобритании смартфоны всех жителей начнут сигналить

На экране телефонов также появится текстовое сообщение, содержание которого пока не раскрывается. Оповещения используются для быстрого информирования граждан в случае угроз — например, при ураганах, терактах или других чрезвычайных ситуациях. Система позволяет отправлять сигналы как по всей стране, так и в отдельные регионы. Например, в прошлом году сообщения получали жители районов, где ожидались сильные ветры или были найдены боеприпасы времён Второй мировой войны.

Аналогичные системы работают в США, Японии, Германии и других странах. Некоторые, как Финляндия, проводят такие тесты каждый месяц, другие — раз в год.

Хотя правительство рекомендует не отключать экстренные оповещения, у пользователей есть возможность отказаться от получения таких сообщений.