70% от всего количества: кто является главным производителем смартфонных процессоров

При этом, глобальные поставки чипов снизились на 5% по сравнению с первым кварталом 2021 года, хотя выручка за тот же период на этот раз была на 23% выше.

Ожидается, что TSMC продолжит доминировать в производстве чипов до конца года, поскольку его 4-нм техпроцесс будет использоваться во всех новых чипсетах 2022 года.