70% от всего количества: кто является главным производителем смартфонных процессоров

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70% от всего количества: кто является главным производителем смартфонных процессоровЕсть лидер
Аналитическая компания Counterpoint Research опубликовала отчёт, из которого следует показано, что основной партнёр Apple, TSMC, стал лидером по производству смартфонных процессоров за первые три месяца 2022 года. Его рыночная доля составила около 70%.
В первом квартале этого года на долю TSMC приходилось 70% всех прикладных процессоров (AP), систем на кристалле (SoC) и сотовых модемов для смартфонов. Второе место с долей рынка 30% занимает Samsung Foundry.
При этом, глобальные поставки чипов снизились на 5% по сравнению с первым кварталом 2021 года, хотя выручка за тот же период на этот раз была на 23% выше.
Ожидается, что TSMC продолжит доминировать в производстве чипов до конца года, поскольку его 4-нм техпроцесс будет использоваться во всех новых чипсетах 2022 года.