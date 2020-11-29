70 тысяч новых смартфонов Xiaomi Poco M3 продали за первые полчаса

Издание Notebookcheck подсчитало, сколько Xiaomi выручила денег за эти 30 минут. Обычная стоимость Poco M3 составляет $149, но цена на старте продаж со скидкой была равна $129 (за базовую версию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти). Это значит, что Xiaomi выручила как минимум $9 млн за эти полчаса после запуска продаж.

Напомним, Poco M3 получил 6,53-дюймовый экран разрешением FHD+, аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, процессор Snapdragon 662, камеру с основным датчиком на 48 Мп, селфи-камеру на 8 Мп и быструю зарядку мощностью 18 Вт.