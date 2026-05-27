Опубликовано 27 мая 2026, 18:39
7000 мА·ч и Dimensity 9500 установят в грядущий смартфон Xiaomi 17T Pro

И другое из слухов
До официального запуска Xiaomi подтвердила ключевые особенности новой модели 17T Pro. Так, в глобальной версии телефона будет установлена батарея на 7000 мА·ч по кремний-углеродной технологии. Правда, компания пока не сообщила, насколько быстрой будет зарядка.
Внутри устройства будет стоять процессор MediaTek Dimensity 9500. Также в сети появились слухи о характеристиках обеих моделей — базовой и версии Pro.

Согласно утечкам, базовый Xiaomi 17T получит:

  • Экран 6,59 дюйма.

  • Тройную основную камеру с главным сенсором на 50 мегапикселей.

  • Фронтальную камеру на 32 Мп.

  • Батарею на 6500 мА·ч.

  • Процессор Dimensity 8500.

Xiaomi 17T Pro.

  • Экран 6,83 дюйма с частотой обновления 144 Гц.

  • Тройную основную камеру.

  • Фронтальную камеру на 32 Мп.

Официальный запуск ожидается в ближайшие дни

Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
