7000 мА·ч и Dimensity 9500 установят в грядущий смартфон Xiaomi 17T Pro

Опубликовано 27 мая 2026, 18:391 мин.
7000 мА·ч и Dimensity 9500 установят в грядущий смартфон Xiaomi 17T ProИ другое из слухов
До официального запуска Xiaomi подтвердила ключевые особенности новой модели 17T Pro. Так, в глобальной версии телефона будет установлена батарея на 7000 мА·ч по кремний-углеродной технологии. Правда, компания пока не сообщила, насколько быстрой будет зарядка.
Внутри устройства будет стоять процессор MediaTek Dimensity 9500. Также в сети появились слухи о характеристиках обеих моделей — базовой и версии Pro.
Согласно утечкам, базовый Xiaomi 17T получит:
Экран 6,59 дюйма.
Тройную основную камеру с главным сенсором на 50 мегапикселей.
Фронтальную камеру на 32 Мп.
Батарею на 6500 мА·ч.
Процессор Dimensity 8500.
Xiaomi 17T Pro.
Экран 6,83 дюйма с частотой обновления 144 Гц.
Тройную основную камеру.
Фронтальную камеру на 32 Мп.
Официальный запуск ожидается в ближайшие дни
Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
