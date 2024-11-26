Хотя Snapdragon 8s Elite будет не такой мощный, как флагманские чипы, он обеспечит баланс производительности и энергоэффективности по более доступной цене. В дополнение к большому аккумулятору телефон будет поставляться с 90-ваттной проводной быстрой зарядкой. Однако беспроводная зарядка, как сообщается, в этой модели не предусмотрена.

Устройство, скорее всего, является частью линейки Redmi, может Redmi Turbo 4 Pro или Redmi K90.

Это устройство последует за предстоящей серией Redmi K80, которая будет представлена 27 ноября и будет оснащена аккумулятором емкостью до 6500 мАч и быстрой зарядкой 120 Вт.