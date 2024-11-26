Опубликовано 26 ноября 2024, 15:001 мин.
7000 мАч и чипсет Snapdragon 8s Elite — флагман? Нет, следующий середняк XiaomiXiaomi готовит к выпуску середнячок с аккумулятором на 7000 мАч и чипсетом Snapdragon 8s Elite
Xiaomi, как сообщается, работает над новым смартфоном среднего класса с аккумулятором емкостью 7000 мАч, согласно утечке от Digital Chat Station. Ожидается, что устройство будет работать на чипсете Qualcomm Snapdragon 8s Elite (название не официальное), преемнике Snapdragon 8s Gen 3.
Хотя Snapdragon 8s Elite будет не такой мощный, как флагманские чипы, он обеспечит баланс производительности и энергоэффективности по более доступной цене. В дополнение к большому аккумулятору телефон будет поставляться с 90-ваттной проводной быстрой зарядкой. Однако беспроводная зарядка, как сообщается, в этой модели не предусмотрена.
Устройство, скорее всего, является частью линейки Redmi, может Redmi Turbo 4 Pro или Redmi K90.
Это устройство последует за предстоящей серией Redmi K80, которая будет представлена 27 ноября и будет оснащена аккумулятором емкостью до 6500 мАч и быстрой зарядкой 120 Вт.