7000 мАч, недорого: Tecno Spark 50 поступил в продажу в России

Смартфон также оснащён экраном 6,78 дюйма с частотой обновления 120 Гц. Работает устройство на Android 16 с фирменной оболочкой HIOS 16.

Внутри установлен процессор MediaTek Dimensity 6400. Основная камера — 50 МП. Фронтальная камера на 8 МП. Также есть сканер отпечатка пальца, разъём для наушников и поддержка двух SIM-карт.

Смартфон защищён от пыли и брызг воды, а также выдерживает падения с небольшой высоты.

Цена версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ памяти начинается от 21 999 рублей. Другие варианты появятся позже.