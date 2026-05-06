7000 мАч, недорого: Tecno Spark 50 поступил в продажу в России

Опубликовано 06 мая 2026, 15:51
7000 мАч, недорого: Tecno Spark 50 поступил в продажу в РоссииЕще и 120 Гц
В российской рознице появился смартфон Tecno Spark 50. Несмотря на свою цену, устройство оснастили аккумулятором на 7000 мАч с быстрой зарядкой 45 Вт.
Смартфон также оснащён экраном 6,78 дюйма с частотой обновления 120 Гц. Работает устройство на Android 16 с фирменной оболочкой HIOS 16.
Внутри установлен процессор MediaTek Dimensity 6400. Основная камера — 50 МП. Фронтальная камера на 8 МП. Также есть сканер отпечатка пальца, разъём для наушников и поддержка двух SIM-карт.
Смартфон защищён от пыли и брызг воды, а также выдерживает падения с небольшой высоты.
Цена версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ памяти начинается от 21 999 рублей. Другие варианты появятся позже.