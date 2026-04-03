7050 мАч, сенсор на 200 Мп: Oppo Find X9 Ultra засветился на фото

Опубликовано 03 апреля 2026, 17:171 мин.
7050 мАч, сенсор на 200 Мп: Oppo Find X9 Ultra засветился на фотоИ зарядка 100 Вт
Камерофон Oppo Find X9 Ultra, который представлят 21 апреля, показали на живых фото. Снимок показывает дизайн задней части смартфона с крупным круглым блоком камер.
Внутри круглого модуля — чёрная прямоугольная площадка с камерами, расположенными несимметрично. Судя по утечкам, фотофлагман получит:
Главную камеру Sony на 200 МП.
Новый сверхширокоугольный объектив на 50 МП.
Пва перископных модуля (один — 200 МП с 3-кратным зумом, второй — 50 МП с 10-кратным зумом).
Датчик точной цветопередачи.
Задняя крышка выполнена из материала «под кожу» с двумя оттенками. Там же — логотипы Hasselblad и Oppo и светодиодная вспышка.
Что известно о характеристиках? Аккумулятор на 7050 мА·ч. Поддержка быстрой проводной зарядки 100 Вт и беспроводной — 50 Вт. Также СМИ пишут о стереодинамиках и процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5. Экран — 6,82 дюйма, AMOLED, с разрешением 2K и частотой обновления 144 Гц.
