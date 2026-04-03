7050 мАч, сенсор на 200 Мп: Oppo Find X9 Ultra засветился на фото

Внутри круглого модуля — чёрная прямоугольная площадка с камерами, расположенными несимметрично. Судя по утечкам, фотофлагман получит:

Главную камеру Sony на 200 МП.

Новый сверхширокоугольный объектив на 50 МП.

Пва перископных модуля (один — 200 МП с 3-кратным зумом, второй — 50 МП с 10-кратным зумом).

Датчик точной цветопередачи.

Задняя крышка выполнена из материала «под кожу» с двумя оттенками. Там же — логотипы Hasselblad и Oppo и светодиодная вспышка.

Что известно о характеристиках? Аккумулятор на 7050 мА·ч. Поддержка быстрой проводной зарядки 100 Вт и беспроводной — 50 Вт. Также СМИ пишут о стереодинамиках и процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5. Экран — 6,82 дюйма, AMOLED, с разрешением 2K и частотой обновления 144 Гц.