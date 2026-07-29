78 исправлений безопасности: Apple выпустила iOS 26.6 и iPadOS 26.6

Опубликовано 29 июля 2026, 14:101 мин.
78 исправлений безопасности: Apple выпустила iOS 26.6 и iPadOS 26.6Дальше — больше
Apple выпустила iOS 26.6 и iPadOS 26.6. Радикальных изменений немного, но есть 78 исправлений уязвимостей в системе. Разработчики настоятельно рекомендуют установить новую версию как можно скорее.
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Если уведомление об обновлении не приходило, его можно проверить вручную: зайдите в «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО».
Кроме исправлений безопасности, обновление также улучшает работу поиска Spotlight. Кроме того, в iOS 26.6 добавили предупреждение, мол, «достигнут лимит заблокированных контактов». Оно появляется, как можно понять, когда вы добавили слишком много номеров в чёрный список.
Полноценная iOS 27 ожидается осенью.