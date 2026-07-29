78 исправлений безопасности: Apple выпустила iOS 26.6 и iPadOS 26.6

Если уведомление об обновлении не приходило, его можно проверить вручную: зайдите в «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО».

Кроме исправлений безопасности, обновление также улучшает работу поиска Spotlight. Кроме того, в iOS 26.6 добавили предупреждение, мол, «достигнут лимит заблокированных контактов». Оно появляется, как можно понять, когда вы добавили слишком много номеров в чёрный список.

Полноценная iOS 27 ожидается осенью.