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8 способов сделать Android-смартфон быстрее

Простые, но вдруг кто-то не знает
Издание Gizchina дало 8 советов, как сохранить производительность Android-смартфона. Некоторые из советов довольно просты, но всё же могут быть незнакомы многим пользователям.
8 способов сделать Android-смартфон быстрее
  1. Почистить встроенное хранилище

Это, пожалуй, то, что периодически совершают многие пользователи. И правильно делают. Многим приложениям нужно место в хранилище, и лучше, чтобы оно не забивалось. Можно, например, без опасений удалять медиафайлы, которые сохраняют в память мессенджеры.

  1. Удалить неиспользуемые приложения.

Это всё тоже про свободное место на флеш-памяти. Кроме того, некоторые приложения могут зазря работать в фоновом режиме.

  1. Изменить скорость системной анимации.

Можно и вовсе отключить её, если телефон не справляется.

  1. Перезагрузить смартфон.

Банальный совет, но иногда рабочий. Перезапуск устройства может освободить оперативную память и перезагрузить приложения.

  1. Использовать Lite-версии приложений.

Их можно легко скачать в Google Play Store.

  1. Обновить систему.

Иногда это может улучшить ситуацию.

  1. Сбросить всё до заводских настроек.

Это вариант, если не помогает ничего, а телефон работает слишком медленно. Главнее, не забудьте сделать резервные копии данных.

  1. Установить кастомную прошивку.

Это вариант для самых продвинутых. Лучше его не рассматривать, если нет опыта или знакомого специалиста.

Источник: Gizchina
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