8 способов сделать Android-смартфон быстрее

8 способов сделать Android-смартфон быстрееПростые, но вдруг кто-то не знает
- Почистить встроенное хранилище
Это, пожалуй, то, что периодически совершают многие пользователи. И правильно делают. Многим приложениям нужно место в хранилище, и лучше, чтобы оно не забивалось. Можно, например, без опасений удалять медиафайлы, которые сохраняют в память мессенджеры.
- Удалить неиспользуемые приложения.
Это всё тоже про свободное место на флеш-памяти. Кроме того, некоторые приложения могут зазря работать в фоновом режиме.
- Изменить скорость системной анимации.
Можно и вовсе отключить её, если телефон не справляется.
- Перезагрузить смартфон.
Банальный совет, но иногда рабочий. Перезапуск устройства может освободить оперативную память и перезагрузить приложения.
- Использовать Lite-версии приложений.
Их можно легко скачать в Google Play Store.
- Обновить систему.
Иногда это может улучшить ситуацию.
- Сбросить всё до заводских настроек.
Это вариант, если не помогает ничего, а телефон работает слишком медленно. Главнее, не забудьте сделать резервные копии данных.
- Установить кастомную прошивку.
Это вариант для самых продвинутых. Лучше его не рассматривать, если нет опыта или знакомого специалиста.