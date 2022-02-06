8 способов сделать Android-смартфон быстрее

Почистить встроенное хранилище

Это, пожалуй, то, что периодически совершают многие пользователи. И правильно делают. Многим приложениям нужно место в хранилище, и лучше, чтобы оно не забивалось. Можно, например, без опасений удалять медиафайлы, которые сохраняют в память мессенджеры.

Удалить неиспользуемые приложения.

Это всё тоже про свободное место на флеш-памяти. Кроме того, некоторые приложения могут зазря работать в фоновом режиме.

Изменить скорость системной анимации.

Можно и вовсе отключить её, если телефон не справляется.

Перезагрузить смартфон.

Банальный совет, но иногда рабочий. Перезапуск устройства может освободить оперативную память и перезагрузить приложения.

Использовать Lite-версии приложений.

Их можно легко скачать в Google Play Store.

Обновить систему.

Иногда это может улучшить ситуацию.

Сбросить всё до заводских настроек.

Это вариант, если не помогает ничего, а телефон работает слишком медленно. Главнее, не забудьте сделать резервные копии данных.

Установить кастомную прошивку.

Это вариант для самых продвинутых. Лучше его не рассматривать, если нет опыта или знакомого специалиста.