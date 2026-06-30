8000 мА·ч в тонком корпусе за 17 000 рублей: realme C100x появился в России

Быстрая зарядка мощностью 45 Вт за 5 минут даёт 4 часа звонков. Батарея рассчитана на 1600 циклов перезарядки (примерно 7 лет службы). Также телефон может заряжать другие гаджеты.

Экран у C100x IPS-дисплей 120 Гц с пиковой яркостью 900 нит. Процессор Unisoc T7250 Оперативную память можно расширить виртуально, до +8 ГБ.