8000 мА·ч в тонком корпусе за 17 000 рублей: realme C100x появился в России

Опубликовано 30 июня 2026, 06:001 мин.
8000 мА·ч в тонком корпусе за 17 000 рублей: realme C100x появился в РоссииЧем ещё он похвастается
Стартовали продажи недорого смартфона realme C100x. Аккумулятор у него 8000 мА·ч, при этом корпус остаётся довольно тонким, около 8,78 мм.
© realme
Быстрая зарядка мощностью 45 Вт за 5 минут даёт 4 часа звонков. Батарея рассчитана на 1600 циклов перезарядки (примерно 7 лет службы). Также телефон может заряжать другие гаджеты.
Экран у C100x IPS-дисплей 120 Гц с пиковой яркостью 900 нит. Процессор Unisoc T7250 Оперативную память можно расширить виртуально, до +8 ГБ.
Телефон защищён от падений с высоты до 2 метров (военный стандарт MIL-STD 810H) и от пыли с брызгами (IP64). Есть слот для карты памяти и разъём для наушников 3,5 мм.
Основная камера 50 МП, фронтальная 5 МП. Есть ИИ-функции.
C100x появился в РФ в двух цветах и двух версиях: 4/128 ГБ за 16 999 рублей и 4/256 ГБ за 18 999 рублей.
Источник:realme
Автор:Максим Многословный