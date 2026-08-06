8500 мА·ч, 120 Гц: Huawei представила недорогой смартфон Nova 16 SE

Экран у Nova 16 SE OLED, с диагональю 8,4 дюйма и разрешением 2756×1272. Частота обновления составляет 120 Гц, пиковая яркость в 8000 нит.

Камера включает три модуля. Основной на 50 мегапикселей, с широкой диафрагмой f/1.9. Также есть специальный сенсор для точной цветопередачи. Смартфон поддерживает 10-кратный цифровой зум. Фронтальная камера уже 32 мегапикселя, с диафрагмой f/2.2. Обе камеры используют ИИ-алгоритмы для улучшения снимков.

Есть аккумулятор на 8500 мА·ч, поддерживается зарядка мощностью 66 Вт. За производительность отвечает процессор Kirin 8020 среднего уровня.

Версия на 128 ГБ стоит 2499 юаней (примерно 30 000 рублей), на 256 ГБ уже 2699 юаней (32 500 рублей), на 512 ГБ — 3199 юаней (38 500 рублей). Продажи начнутся 12 августа.