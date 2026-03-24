8500 мАч, OLED, запись 4K, от $245: Huawei представила смартфон Enjoy 90 Pro Max

Опубликовано 24 марта 2026, 15:161 мин.
8500 мАч, OLED, запись 4K, от $245: Huawei представила смартфон Enjoy 90 Pro Max28 часов просмотра видео. Можно за раз
Huawei представила Enjoy 90 Pro Max. За не самый большой ценник вы получите аккумулятор на 8500 мАч. Чего хватит на: 48 часов разговоров, 28 часов просмотра видео или 62 часов прослушивания музыки. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 40 Вт. И это не всё, чем может похвастаться смартфон.
© Huawei
Enjoy 90 Pro Max получил 6,84-дюймовый OLED-экран с разрешением 2752×1272 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Корпус — алюминиевый, с круглым блоком камер.
Основная камера имеет разрешение 50 мегапикселей (сенсор RYYB) с диафрагмой f/1.9 и поддерживает съёмку 4K-видео с цифровой стабилизацией. Фронтальная камера — 8 мегапикселей.
Устройство работает под управлением HarmonyOS 6. Процессор — новый Kirin. Среди других особенностей — поддержка Wi-Fi 7 и т.н. технология 5A (5,5G, обеспечивающую скорость интернета до 10 Гбит/с).
Цены в Китае:
128 ГБ — 1699 юаней (около 245 долларов);
256 ГБ — 1999 юаней (около 290 долларов);
512 ГБ — 2399 юаней (около 350 долларов).
Выход на международный рынок пока не анонсирован.
Источник:huaweicentral
Автор:Максим Многословный
Теги: