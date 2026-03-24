8500 мАч, OLED, запись 4K, от $245: Huawei представила смартфон Enjoy 90 Pro Max

28 часов просмотра видео. Можно за раз

Huawei представила Enjoy 90 Pro Max. За не самый большой ценник вы получите аккумулятор на 8500 мАч. Чего хватит на: 48 часов разговоров, 28 часов просмотра видео или 62 часов прослушивания музыки. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 40 Вт. И это не всё, чем может похвастаться смартфон.