9 600 мА·ч и мощный динамик: в Сеть попали подробности смартфона Ulefone RugKing

Опубликовано 18 августа 2025, 13:301 мин.
9 600 мА·ч и мощный динамик: в Сеть попали подробности смартфона Ulefone RugKingСкоро релиз
Новый защищённый смартфон Ulefone RugKing поступит в продажу в сентябре за $ 149,99. Так, стало известно, что смартфон оснащён процессором Unisoc T7255, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить до 2 ТБ с помощью карты microSD. Устройство работает на Android 15.
© Ulefone
Экран 5,99 дюйма HD+ LCD с частотой обновления 60 Гц и яркостью до 910 нит. Главная особенность — батарея на 9 600 мА·ч, поддерживающая 18-ваттную зарядку. Для фотографий предусмотрены три камеры: основная 50 МП (Samsung ISOCELL S5KJN1), макро 2 МП и фронтальная 8 МП (Samsung ISOCELL 4H8).
Среди других особенностей:
-
Динамик мощностью 126 дБ на задней панели.
-
Фонарик.
-
Боковой сканер отпечатков пальцев и настраиваемая кнопка на корпусе.
-
Защита от воды и пыли по стандартам IP68/IP69K, ударопрочность по MIL-STD-810H;
-
Поддержка NFC.
Толщина корпуса — 18,3 мм, вес — 397 г, цвет — чёрный.
Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
Теги: