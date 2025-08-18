Телефоны
Опубликовано 18 августа 2025, 13:30
1 мин.

9 600 мА·ч и мощный динамик: в Сеть попали подробности смартфона Ulefone RugKing

Скоро релиз
Новый защищённый смартфон Ulefone RugKing поступит в продажу в сентябре за $ 149,99. Так, стало известно, что смартфон оснащён процессором Unisoc T7255, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить до 2 ТБ с помощью карты microSD. Устройство работает на Android 15.
9 600 мА·ч и мощный динамик: в Сеть попали подробности смартфона Ulefone RugKing

© Ulefone

Экран 5,99 дюйма HD+ LCD с частотой обновления 60 Гц и яркостью до 910 нит. Главная особенность — батарея на 9 600 мА·ч, поддерживающая 18-ваттную зарядку. Для фотографий предусмотрены три камеры: основная 50 МП (Samsung ISOCELL S5KJN1), макро 2 МП и фронтальная 8 МП (Samsung ISOCELL 4H8).

Среди других особенностей:

  • Динамик мощностью 126 дБ на задней панели.

  • Фонарик.

  • Боковой сканер отпечатков пальцев и настраиваемая кнопка на корпусе.

  • Защита от воды и пыли по стандартам IP68/IP69K, ударопрочность по MIL-STD-810H;

  • Поддержка NFC.

Толщина корпуса — 18,3 мм, вес — 397 г, цвет — чёрный.