a A

9 600 мА·ч и мощный динамик: в Сеть попали подробности смартфона Ulefone RugKing

Скоро релиз

Новый защищённый смартфон Ulefone RugKing поступит в продажу в сентябре за $ 149,99. Так, стало известно, что смартфон оснащён процессором Unisoc T7255, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить до 2 ТБ с помощью карты microSD. Устройство работает на Android 15.