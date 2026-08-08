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Опубликовано 08 августа 2026, 12:37
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9000 мАч, Dimensity 9500: iQOO Neo 11 Ultra полноценно покажут 10 августа

Пока в Китае
iQOO официально подтвердила показ смартфона Neo 11 Ultra. Презентация смартфона состоится 10 августа в Китае. Хотя iQOO пока не раскрыла все характеристики, первые утечки уже дают представление о новинке.
9000 мАч, Dimensity 9500: iQOO Neo 11 Ultra полноценно покажут 10 августа

© iQOO

По данным тестов Geekbench, например, смартфон может получить процессор MediaTek Dimensity 9500, до 16 ГБ оперативной памяти и работать на Android 16.

Также сообщается, что устройство прошло сертификацию с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Аккумулятор здесь будет ёмкостью около 9000 мАч.

iQOO Neo 11 Ultra также оснастят плоским 6,83-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2K и встроенным ультразвуковым сканером отпечатков пальцев. Корпус может получить металлическую рамку и защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный
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