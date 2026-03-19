9020 мАч и первый в бренде 165 Гц экран: iQOO Z11 представят 26 марта

Главной новинкой станет iQOO Z11. Во-первых, он получит самый большой аккумулятор в истории компании — 9020 мАч. Во-вторых, смартфон оснастили дисплеем с рекордной для бренда частотой обновления 165 Гц.

По слухам, Z11 также получит 6.83-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5K, Dimensity 8500 и поддержку быстрой зарядки на 90 Вт. Объём оперативной памяти может достигать 16 ГБ, а встроенной — 512 ГБ. Работать новинка будет на Android 16. Цена в Китае может составить около 290 долларов, а доступные цвета — серебристый, чёрный и голубой.

Вместе со старшей моделью покажут и iQOO Z11x. У неё 6.76-дюймовый ЖК-экран, чип Dimensity 7400 и батарея на 7200 мАч с зарядкой 44 Вт. Смартфон будет доступен в серебристом, мятном и тёмно-синем цветах.