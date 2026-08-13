9210 мА·ч, Snapdragon 6 Gen 5: стали известны характеристики Redmi Note 17 Pro Max

По данным утечек, смартфон получит 6,83-дюймовый экран с разрешением 1280×2772, частотой обновления 120 Гц и яркостью 3500 нит. Стекло Gorilla Glass Victus 2. Основная камера будет на 50 мегапикселей, дополнительная на 8 мегапикселей для широкоугольной съёмки. Фронтальная камера получила 32 мегапикселя.

Аккумулятор здесь ёмкостью 9210 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт.

Работать устройство будет на процессоре Snapdragon 6 Gen 5. Ожидаются версии с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128, 256 или 512 ГБ. Смартфон выйдет с Android 16.

Согласно слухам, цена за версию 8/256 ГБ составит около 600 евро.