А что-то изменилось? Xiaomi и Honor начали наращивать активность в России

А что-то изменилось? Xiaomi и Honor начали наращивать активность в РоссииБудут продвигать свои продукты
Журналисты узнали, что Xiaomi и Honor возобновили набор персонала в свои российские офисы. Компании не вели маркетинговую деятельность в стране с весны 2022 года.
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В частности, китайские производители ищут в РФ специалистов по логистике, дистрибуции, закупке рекламы в СМИ и у блогеров.
Эксперты считают, что Xiaomi и Honor намерены полноценно вернуться на российский рынок. Они будут активно продвигать свои продукты в стране. При этом, как отметил один из источников в IТ-дистрибьюторе, продукция Honor сейчас ввозится в Россию не напрямую, а по схеме параллельного импорта.
Для желаемого руководством бренда роста продаж компании придётся опираться на российский рынок, который частично «зачищен» от продукции Samsung и Apple. Тем более что узнаваемость Honor в России гораздо выше, чем в Европе, где бренд растерял популярность почти одновременно с утратой доступа к сервисам Google.
Что касается Xiaomi, то, как пояснил Харитонов, поставки устройств компании не прекращались — они шли силами партнёров. В результате Xiaomi даже стала лидером на российском рынке смартфонов по итогам 2022 года. Теперь же компания будет расширять маркетинговую деятельность в стране, чтобы добиться ещё более хороших результатов. «На Xiaomi активно давят другие китайские производители, работающие в аналогичных ценовых сегментах, например Realme. Поэтому компании надо возобновить закупку рекламы и работу с лидерами мнений», — добавил Харитонов.