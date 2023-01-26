А что-то изменилось? Xiaomi и Honor начали наращивать активность в России

В частности, китайские производители ищут в РФ специалистов по логистике, дистрибуции, закупке рекламы в СМИ и у блогеров.

Эксперты считают, что Xiaomi и Honor намерены полноценно вернуться на российский рынок. Они будут активно продвигать свои продукты в стране. При этом, как отметил один из источников в IТ-дистрибьюторе, продукция Honor сейчас ввозится в Россию не напрямую, а по схеме параллельного импорта.